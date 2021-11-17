По предварительным данным, деятельность подозреваемого нанесла государственному бюджету ущерб более чем на 2,2 миллиарда гривен. Речь идет о финансовом директоре – главном бухгалтере компании.

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В чем обвиняют чиновника

Следователи выяснили, что на протяжении 2017 – 2019 годов мужчина вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. Они касались, в частности, начисления платы за пользование недрами двух месторождений железной руды. Более того, из-за его незаконных действий компания на протяжении 4,5 лет уклонялась от уплаты в бюджет рентной платы за пользование этими недрами.

В Офисе генпрокурора уточнили, что говорится о месторождениях "Валявкинское" и "Новокриворожское". Там также подчеркнули, что сумма ущерба, нанесенного государству, подтверждена выводами комплексной судебной экспертизы.

Финансовому директору компании сообщили о подозрении / Фото Офиса генпрокурора

В настоящее время продолжается досудебное расследование по делу. Правоохранители устанавливают лица, которые могут быть сообщниками подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как отреагировали в ArcelorMittal

В криворожской компании утверждают, что во время обысков у их работника "не нашли ничего инкриминирующего". Там подчеркнули, что дело, которое касается выплаты рентной платы, остается незакрытым еще с октября 2020 года. "Компания всегда отвергала эти обвинения и не понимала, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба", – говорится в заявлении ArcelorMittal.

Также в предприятии отметили, что ранее обжаловали обвинения, которые и послужили основанием для соответствующего уголовного дела. И добавили, что 4 ноября суд принял решение в пользу компании, сняв все обвинения. Теперь у налоговых органов есть 30 дней на апелляцию.

Справка. В ArcelorMittal отметили, что действительно были пересмотрены процедуры по уплате налогов с учетом действующего закона и судебной практики. Впрочем, почему СБУ пришла с обысками – не понимают.