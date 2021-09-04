Сейчас проверка пытается установить все детали инцидента с тиктокерами. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лидия Домашенко.
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Цель проверки на ХТЗ
По словам пресс-секретаря СБУ проверка необходима для того, чтобы правоохранители смогли должным образом отреагировать на "танцы" блогеров на военной технике.
Пока сам инцидент в Службе безопасности никак не комментируют.
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Инцидент на ХТЗ: коротко о главном
- Накануне в тиктоке юноши опубликовали видео с танцами на САУ 2С1 "Гвоздика" на территории "Харьковского тракторного завода".
- Сразу же после того, как оно стало популярным – блогеры удалили его. Однако инцидент уже успел получить огласку.
- Видео с танцами вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей.