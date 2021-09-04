Сейчас проверка пытается установить все детали инцидента с тиктокерами. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лидия Домашенко.

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Цель проверки на ХТЗ

По словам пресс-секретаря СБУ проверка необходима для того, чтобы правоохранители смогли должным образом отреагировать на "танцы" блогеров на военной технике.

Пока сам инцидент в Службе безопасности никак не комментируют.

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