СБУ проверяет, как тиктокеры попали на ХТЗ и станцевали на артустановке
4 сентября 2021 , 15:48Читати новину українською
Источник:"Укринформ"
СБУ в Харькове начала проверку из-за "танцев" тиктокеров на артустановке на территории "Харьковского тракторного завода". Выходка блогеров заставила усомниться в надежности охраны.
Сейчас проверка пытается установить все детали инцидента с тиктокерами. Об этом рассказала пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Лидия Домашенко.
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Цель проверки на ХТЗ
По словам пресс-секретаря СБУ проверка необходима для того, чтобы правоохранители смогли должным образом отреагировать на "танцы" блогеров на военной технике.
Пока сам инцидент в Службе безопасности никак не комментируют.
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Инцидент на ХТЗ: коротко о главном
- Накануне в тиктоке юноши опубликовали видео с танцами на САУ 2С1 "Гвоздика" на территории "Харьковского тракторного завода".
- Сразу же после того, как оно стало популярным – блогеры удалили его. Однако инцидент уже успел получить огласку.
- Видео с танцами вызвало негативную реакцию пользователей соцсетей.