Антитеррористические учения на Харьковщине: останавливают машины, проверяют документы
На Харьковщине 14 мая проходят антитеррористические учения под руководством СБУ. Условия для силовиков – максимально приближенные к реальным.
Источник:фейсбук Владислава Абдулы
Они осуществляют проверку документов и автомобилей в Харькове и области. Спикер Службы безопасности отметил, что это – очередной этап подготовки спецслужащих.
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Что известно об обучении
Учения продлятся целый день пятницы, 14 мая.
В них примут участие:
- работники СБУ
- Национальной гвардии Украины,
- Национальной полиции,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Военной службы правопорядка,
- Харьковской областной прокуратуры.
Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств,
– отметил спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
Он добавил, что в рамках учений силовики будут частично перекрывать улицы для проезда авто и движения пешеходов, осматривать авто и проверять документы. Первые очевидцы уже сообщили об этом в телеграм-каналы.
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