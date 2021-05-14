На Харьковщине 14 мая проходят антитеррористические учения под руководством СБУ. Условия для силовиков – максимально приближенные к реальным.

Они осуществляют проверку документов и автомобилей в Харькове и области. Спикер Службы безопасности отметил, что это – очередной этап подготовки спецслужащих.

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Что известно об обучении

Учения продлятся целый день пятницы, 14 мая.

В них примут участие:

работники СБУ

Национальной гвардии Украины,

Национальной полиции,

Государственной пограничной службы Украины,

Военной службы правопорядка,

Харьковской областной прокуратуры.

Учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств,

– отметил спикер Службы безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

Он добавил, что в рамках учений силовики будут частично перекрывать улицы для проезда авто и движения пешеходов, осматривать авто и проверять документы. Первые очевидцы уже сообщили об этом в телеграм-каналы.

Обратите внимание! СБУ проводит учения по всей Украине. Сейчас параллельно с Харьковом, спецслужащие Львовщины также улучшают свои навыки.