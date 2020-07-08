Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в мэрии Одесского городского совета. Поручение на это дала прокуратура.

Обыски проходят в рамках расследования уголовных дел о злоупотреблениях различных департаментов горсовета. Об этом сообщила пресс-офицер управления СБУ в Одесской области Анна Шевчук, пишет "РБК-Украина".

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Она отметила, что ранее появлялись сообщения о злоупотреблениях различных департаментов горсовета.

"Там сотрудники СБУ проводят определенные следственные действия, изъятие документов по поручению прокуратуры", – рассказала она.

Причина обысков в мэрии Одессы

Местные СМИ сообщают, что обыски связаны со злоупотреблениями с коммунальной землей. СБУ пока официально не прокомментировала эту информацию.

В то же время УНИАН со ссылкой на представителя прокуратуры пишет, что причина – использование земель территориальной общины без соответствующих документов.

Насколько мне известно, земля была отдана в пользование без заключения соответствующих договоров об аренде,

– сказал представитель наблюдательного ведомства.

Он также отметил, что обыски, которые происходят сегодня, не связаны со следственными действиями, которые на прошлой неделе проводили сотрудники НАБУ.