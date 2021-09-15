Сведения внесли в ЕРДР по статье 258 о террористическом акте. СБУ проводит соответствующие следственные действия с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Кстати Теракт в Днепре: все, что известно о взрыве авто и погибших – фото, видео

Что известно о следствии

Пока невозможно сказать, причастны ли к взрыву российские спецслужбы. Будут выяснять. О дальнейших деталях расследования будут информировать дополнительно.

Что известно о взрыве в Днепре

Авто Nissan Primera взорвалось около 09:00 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого. Машина вспыхнула, но впоследствии ее погасили.

В полиции тоже предполагали, что это мог быть теракт.

В автомобиле находились два человека. К сожалению, они не выжили. Это пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и член патриотической организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

Проезд временно заблокировали. Машины, припаркованные рядом, от взрыва не пострадали.

СМИ предполагают, что это могло быть заказное убийство

Обратите внимание! В Днепре 2 сентября тоже произошел взрыв в автомобиле. Водитель травмировался и попал в больницу. К счастью, он выжил. Впоследствии в салоне машины нашли остатки гранаты.