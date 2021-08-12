СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны в Одесской области: фото
Источник:Служба безопасности Украины
СБУ разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны, дислоцированных в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты ведомства.
Ежемесячно убытки бюджета составили почти 500 тысяч гривен. Все полученные от незаконной деятельности средства злоумышленники присваивали.
Читайте также Требовали деньги: СБУ в Кировоградской области выявила у местных депутатов арсенал оружия
По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тысячи квадратных метров складских и производственных помещений из фонда госпредприятий,
– сообщили в СБУ.
Кроме этого, чиновники фиктивно трудоустроили нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату оставляли себе.
СБУ провела обыски
Во время обысков по местам работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители в специально оборудованном тайнике обнаружили:
- документацию с доказательствами противоправной деятельности;
- незарегистрированное оружие с патронами;
- золотые слитки, предполагаемо, полученные преступным путем.
Все изъятые предметы сотрудники Службы безопасности отправили на экспертизу. Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны в Одесской области / Фото СБУ