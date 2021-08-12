СБУ разоблачила коррупцию на двух государственных предприятиях Министерства обороны, дислоцированных в Одесской области. Чиновники незаконно сдавали в аренду объекты ведомства.

Ежемесячно убытки бюджета составили почти 500 тысяч гривен. Все полученные от незаконной деятельности средства злоумышленники присваивали.

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По предварительным данным следствия, организаторы схемы скрыто передали в частное пользование 2,5 тысячи квадратных метров складских и производственных помещений из фонда госпредприятий,

– сообщили в СБУ.

Кроме этого, чиновники фиктивно трудоустроили нескольких лиц, которые не выполняли свои должностные обязанности, а их заработную плату оставляли себе.

СБУ провела обыски

Во время обысков по местам работы и жительства одного из организаторов схемы правоохранители в специально оборудованном тайнике обнаружили:

документацию с доказательствами противоправной деятельности;

незарегистрированное оружие с патронами;

золотые слитки, предполагаемо, полученные преступным путем.

Все изъятые предметы сотрудники Службы безопасности отправили на экспертизу. Продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

СБУ разоблачила коррупционную схему с арендой помещений Минобороны в Одесской области / Фото СБУ