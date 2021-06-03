В тайнике обнаружили так называемую противопехотную "мину-лягушку", которая запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. Ее обустроили пророссийские боевики еще летом 2014 года.
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Что изъяли правоохранители
Найденные средства поражения оперативники изъяли и уничтожили во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС. В частности, говорится о:
- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
- 4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
- 1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72;
- 2 противотанковые мины ТМ-62;
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- 1 окопний заряд.
Оперативники обнаружили схрон боевиков / Фото СБУ
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