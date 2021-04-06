Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки украинской военной продукции к предприятиям военно-промышленного комплекса России. Товары попадали туда под видом гражданских.

По данным контрразведчиков, украинская продукция была аналогом штатных российских систем кондиционирования. Однако ее кодифицировали другой номенклатурой, чтобы невозможно было установить, что она военная.

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Как действовали злоумышленники

В СБУ сообщили, что руководители многих промышленных предприятий Харькова наладили изготовление систем кондиционирования для российской военной техники на собственном производстве. Стоит заметить, что среди них были и граждане России.

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в России,

– сообщили в СБУ.

Уже после этого они меняли маркировки и подделывали необходимые документы о якобы изготовлении продукции в России. Впоследствии ее поставляли на российские предприятия.

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Сейчас по делу продолжаются следственно-оперативные действия. Также решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении.