Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу сепаратистов, которые призывали к изменению границ госграницы и к захвату власти. Злоумышленники действовали в 4 областях по задачи России.

Они действовали в социальных сетях. Следователи провели обыски в Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе по месту жительства преступников. В них обнаружили прямые доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.

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Что известно о правонарушителях на Черниговщине

Житель Чернигова призывал к изменениям государственной границы. Он также распространял ложную информацию о бойцах ВСУ и популяризировал боевиков на Донбассе.

Свою деятельность проводил в нескольких группах, где публиковал сообщения из специального аккаунта. "Информацию" брал с пропагандистских российских интернет-изданий и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Открыто уголовное производство в отношении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.



Задержали антиукраинского агитатора / Фото СБУ

В Прилуках мужчина на своей странице в соцсети призывал к захвату государственной власти. СБУ сообщила ему о подозрении в уголовном правонарушении. Вероятно, его могут приговорить к заключению сроком от 5 до 10 лет.

Агитаторы из Сумщины, Запорожья и Одессы

Житель Конотопа Сумской области распространял антиукраинские призывы об изменении границ и власти неконституционным путем. Свои сообщения он публиковал в запрещенной в Украине соцсети. Ему сообщили о подозрении: преступника могут лишить свободы на срок до 10 лет.

В Запорожье действовал интернет-агитатор. Он, как и все вышеупомянутые лица, распространял антиукраинские призывы. Правоохранители проверяют его причастность к незаконным вооруженным формированиям в ОРДЛО.

В Одессе тоже разоблачили администратора групп в социальных сетях. Он публиковал призывы к свержению конституционного строя и изменению границ госграницы.

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СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов / Фото СБУ