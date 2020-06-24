Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения почти 17 миллионов гривен. Как отметили в СБУ, схема связана с чиновниками историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

Детали дела

Сотрудники СБУ из Киева и Киевской области установили, что в 2018 году генеральный директор заповедника и двое его сообщников приобрели "фактически ненужное" административное здание в Переяслав-Хмельницком на Киевщине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Чиновники приобрели здание за более 19 миллионов гривен, хотя его фактическая стоимость составляла 2,5 миллиона. Мужчины подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу стоимости присвоили.

Всего в схеме участвовали 3 чиновника. Всем им объявили подозрение по статьям:

о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением;

о подделке документов, печатей, штампов и бланков, а также их сбыте;

о служебном подлоге.

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Если вину чиновников докажут, то им грозит штраф до 17 тысяч гривен и ограничение свободы до пяти лет.