В СБУ выяснили, что в состав организованной группы входили жители Харьковщины и Киевщины. В частности – руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины.

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Подробности о схеме

"Собственный" ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тысяч долларов.

Все начиналось с того, что фигуранты помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками. После этого медики официально подтверждали "бесплодие" женщины, что является основанием применить вспомогательные репродуктивные технологии.

Далее искали кандидатку на суррогатное материнство. Когда она рожала, фиктивная пара сразу расставалась. Так иностранец получал право вывезти ребенка за границу.

Обратите внимание! В то же время СБУ задокументировала факт небрежного отношения медиков центра к своим обязанностям. Это привело к смерти новорожденных.

Прошли обыски, фигурантам сообщили о подозрении

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в центре репродуктивной медицины и дома у участников схемы. Изъяли смартфоны и другую технику с доказательствами, а также документальные доказательства.

СБУ разоблачила незаконную схему / Фото ведомства

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и служебном подлоге. Пока еще продолжаются следственно-оперативные, следователи устанавливают всех причастных к схеме торговли людьми.