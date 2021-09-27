Детали коррупционной схемы

О подозрении сообщили заместителю руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога". По данным следствия, схему организовали в 2019 году.

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Чиновники Укрзализныци заключили несколько договоров о закупке имущества с представителями местной фирмы.

Согласно документам, коммерсанты должны поставлять спецодежду для работников, обслуживающих электрические сети железной дороги. Однако приобретенная за государственные деньги продукция не соответствовала стандартам и условиям заключенных договоров,

– рассказали в Службе безопасности.

При производстве спецодежды, дельцы использовали дешевые материалы сомнительного качества, а реализовали товар как высокостоимостный. Для этого, участники сделки внесли недостоверные сведения в отчетной документации.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Экс-чиновницу филиала Укрзализныци подозревают в нанесении миллионных убытков

Недавно бывшему чиновнику одной из служб филиала "Юго-Западная железная дорога" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к большим убыткам. По данным следствия, злоумышленник обеспечил победу конкретных фирм во время тендера.

Укрзализныця перечислила оплату за продукцию в размере 26 миллионов 750 тысяч гривен. Так компания переплатила 9,6 миллиона.