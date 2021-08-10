Участниками преступной группировки являются местные жители. Их неоднократно привлекали к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.
К теме Нанесли ущерб на 384 миллиона: СБУ выявила коррупцию на госпредприятии
Группировка имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину – часто прибегали к силовому воздействию.
Чем занимались преступники
Они "крышевали" бизнес, собирали "общак", а также требовали несуществующие долги. Если же люди отказывались им платить – их криминальные авторитеты запугивали.
Они угрожали физической расправой и уничтожением личного имущества.
Обратите внимание В Киеве поймали экс-железнодорожника, которого подозревают в присвоении почти миллиона гривен
Задержали во время очередного "транша"
Служащим удалось задержать главаря и еще 4 активных членов. Это произошло во время получения очередного несуществующего долга. Речь о сумме в размере 30 тысяч долларов. Эти деньги платил преступникам один из местных бизнесменов.
Разоблачение преступной группировки: смотрите видео
Также правоохранители обыскали их места жительства. Изъяли такие вещи:
- огнестрельное оружие;
- паспорта иностранных государств, в частности России;
- большие суммы денег, скорее всего, полученные преступным путем.
Правоохранители изъяли оружие и деньги / Фото пресс-службы СБУ
Мужчинам уже сообщили о подозрении в распространении преступного влияния и вымогательствах. Также проверяют информацию о причастности к группировке силовых структур и органов власти.