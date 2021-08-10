Участниками преступной группировки являются местные жители. Их неоднократно привлекали к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

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Группировка имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину – часто прибегали к силовому воздействию.

Чем занимались преступники

Они "крышевали" бизнес, собирали "общак", а также требовали несуществующие долги. Если же люди отказывались им платить – их криминальные авторитеты запугивали.

Они угрожали физической расправой и уничтожением личного имущества.

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Задержали во время очередного "транша"

Служащим удалось задержать главаря и еще 4 активных членов. Это произошло во время получения очередного несуществующего долга. Речь о сумме в размере 30 тысяч долларов. Эти деньги платил преступникам один из местных бизнесменов.

Разоблачение преступной группировки: смотрите видео

Также правоохранители обыскали их места жительства. Изъяли такие вещи:

огнестрельное оружие;

паспорта иностранных государств, в частности России;

большие суммы денег, скорее всего, полученные преступным путем.

Правоохранители изъяли оружие и деньги / Фото пресс-службы СБУ

Мужчинам уже сообщили о подозрении в распространении преступного влияния и вымогательствах. Также проверяют информацию о причастности к группировке силовых структур и органов власти.