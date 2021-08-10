Более 10 лет терроризировал Кривой Рог: СБУ разоблачила влиятельного "смотрящего" – видео

В Кривом Роге разоблачили одну из самых влиятельных преступных группировок. Руководителем оказался криминальный авторитет, который уже более 10 лет является "смотрящим" за городом. Масштабную спецоперацию провела Служба безопасности Украины.

Участниками преступной группировки являются местные жители. Их неоднократно привлекали к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

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Группировка имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину – часто прибегали к силовому воздействию.

Чем занимались преступники

Они "крышевали" бизнес, собирали "общак", а также требовали несуществующие долги. Если же люди отказывались им платить – их криминальные авторитеты запугивали.

Они угрожали физической расправой и уничтожением личного имущества.

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Задержали во время очередного "транша"

Служащим удалось задержать главаря и еще 4 активных членов. Это произошло во время получения очередного несуществующего долга. Речь о сумме в размере 30 тысяч долларов. Эти деньги платил преступникам один из местных бизнесменов.

Разоблачение преступной группировки: смотрите видео

Также правоохранители обыскали их места жительства. Изъяли такие вещи:

огнестрельное оружие;

паспорта иностранных государств, в частности России;

большие суммы денег, скорее всего, полученные преступным путем.

Правоохранители изъяли оружие и деньги / Фото пресс-службы СБУ

Мужчинам уже сообщили о подозрении в распространении преступного влияния и вымогательствах. Также проверяют информацию о причастности к группировке силовых структур и органов власти.