По информации спецслужбы, в ходе спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске заблокировали деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.

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Детали преступной деятельности "титушок" Кивы

Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из нардепов. В СБУ не назвали его фамилию, однако, по информации "Украинской правды", говорится о "титушках" скандального пророссийского парламентария Ильи Кивы.

По данным предварительного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокаций, направленных на расшатывание ситуации в стране.

В марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическому оппоненту. "Кураторы" ожидали, что действия злоумышленников приведут к применению соответствующих мер и спровоцируют обострение политической ситуации и массовые нарушения общественного порядка.



СБУ разоблачила на Востоке "титушок" Кивы / Фото СБУ

По месту жительства злоумышленников и в офисе объединения правоохранители обнаружили:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов;

крупную партию каннабиса и оборудование для его выращивания.

Следователи сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других причастных к противоправной деятельности.



У злоумышленников обнаружили большие запасы каннабиса / Фото СБУ

Реакция Кивы на ситуацию

Нардеп обнародовал в фейсбуке видеообращение, в котором отметил, что СБУ "выписала подозрения" координатору "Патриоты – За жизнь" Олегу Ширяеву и еще 4 руководителям организации.

По словам Кивы, у него есть доказательства того, что свидетеля якобы похитили сотрудники спецслужбы, "запугали и выбили ложные показания".

Обратите внимание! Недавно Кива в очередной раз высказался пренебрежительно о Революции Достоинства. Он заявил, что Виктору Януковичу стоило наехать на активистов танками.