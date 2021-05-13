Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області. Його учасники планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Зловмисники намагалися сформувати на Кіровоградщині декілька фейкових ОТГ. У такий спосіб вони хотіли привласнити повноваження офіційних територіальних громад.

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Як діяли зловмисники

Члени угруповання провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників". Використовуючи підроблені печатки та документи, вони планували взяти під контроль майно та природні ресурси на території кількох селищ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організатора та 2 активних учасників угруповання. Зокрема, вони виявили:

документи фейкових ОТГ;

фіктивні посвідчення "депутатів";

засоби зв'язку та техніку, яку учасники використовували для виготовлення підроблених документів.



Докази діяльності зловмисників / Фото СБУ

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