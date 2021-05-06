Похищали зарплаты работников: СБУ разоблачила коррупционную схему "Укрзализныци" на Харьковщине
Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в "Южной железной дороге". Следователи считают, что чиновники, которые были ее участниками, систематически похищали зарплаты работников. В ходе обысков у этих людей нашли вещественные доказательства.
Источник:Служба безопасности Украины
В схеме было несколько участников, которые являются должностными лицами харьковского регионального филиала "Укрзализныци". В общем убытки государства составляют почти 1 миллион гривен.
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Подробнее о хищении
- Следователи установили, что чиновники начисляли зарплату работникам, которые не находились на работе.
- Для этого вносили ложные сведения в табеля учета рабочего времени.
- Также злоумышленники оформляли фиктивные больничные.
- Начисленную на время отпуска зарплату работники должны были отдавать чиновникам.
- Сколько именно злоумышленников было в схеме пока не разглашают.
Как проходили обыски
Следователи прокуратуры и СБУ обыскали рабочие места предполагаемых участников схемы. У них изъяли магнитные носители информации, технику, документы. Кроме этого, у должностных лиц нашли черновые записи с доказательствами их незаконной деятельности.
Сотрудники СБУ и прокуратуры накануне обысков / Фото Службы безопасности Украины
Что теперь грозит чиновникам
Сейчас уже открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание по нему – 4 года тюрьмы. Сейчас идет расследование и злоумышленникам вскоре объявят о подозрении.
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