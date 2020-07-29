Служба безопасности Украины установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. Следствие обвиняет их во взрывах возле станции метро "Шулявская", а также в жилом доме на Подоле.

Злоумышленники, установив взрывчатку, требовали биткоины на полмиллиона долларов, чтобы не взрывать ее. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Свои требования злоумышленники озвучили уже после первого взрыва. Они требовали перечислить на их счета 50 биткоинов. В противном случае мужчины угрожали продолжить серию взрывов.

В первую очередь правоохранители смогли установить мобильные телефоны и транспорт, которые использовались для подготовки терактов. В дальнейшем силовики установили двух основных организаторов преступлений.

Всего проведены 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности. Во время обыска в автомобиле и по месту жительства одного из задержанных нашли детали взрывного устройства.

Обоих задержанных подозревают по статье о теракте, совершенном повторно или по согласию группы лиц. За это им грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

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