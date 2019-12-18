СБУ блокирует продажу активов "Нафтогаза" в Египте, – Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала продажу активов компании в Египте. По его мнению, рекомендации СБУ могут негативно повлиять на эффективность "Нафтогаза".

В частности, рекомендации СБУ ставят под угрозу выполнение компанией задачи правительства по повышению рентабельности активов, отметил Коболев. Об этом сообщает "Зеркало недели".

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"Нафтогаз" рассчитывает получить от продажи египетских активов около 100 миллионов долларов прибыли,

– подчеркнул глава правления компании.

НАК "Нафтогаз" размышления о продаже своих египетских активов еще с 2016 года. Тогда Андрей Коболев подчеркнул, что они не приносят особенной прибыли на фоне падения мировых цен на нефть.

В 2017 году компания дважды безуспешно объявляла тендер для оценки целесообразности продажи активов. Однажды вызвалась участвовать в тендере только одна компания.

Что известно об активах "Нафтогаза" в Египте?

"Закордоннафтогаз" – дочерняя компания "Нафтогаза" – осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта. Прогнозируемый ресурс на них – 360 миллионов тонн нефти. В 2018 году "Нафтогаз" получил полмиллиарда гривен прибыли благодаря своим активам в Египте.