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      СБУ блокирует продажу активов "Нафтогаза" в Египте, – Коболев

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      "Нафтогаз" хочет получить 100 миллионов долларов прибыли от продажи активов в Египте / dsnews.ua

      Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала продажу активов компании в Египте. По его мнению, рекомендации СБУ могут негативно повлиять на эффективность "Нафтогаза".

      В частности, рекомендации СБУ ставят под угрозу выполнение компанией задачи правительства по повышению рентабельности активов, отметил Коболев. Об этом сообщает "Зеркало недели".

      К слову: В "Нафтогазе" объяснили рост цены на газ, который состоится в январе

      "Нафтогаз" рассчитывает получить от продажи египетских активов около 100 миллионов долларов прибыли,
      – подчеркнул глава правления компании.

      НАК "Нафтогаз" размышления о продаже своих египетских активов еще с 2016 года. Тогда Андрей Коболев подчеркнул, что они не приносят особенной прибыли на фоне падения мировых цен на нефть.

      В 2017 году компания дважды безуспешно объявляла тендер для оценки целесообразности продажи активов. Однажды вызвалась участвовать в тендере только одна компания.

      Что известно об активах "Нафтогаза" в Египте?
      "Закордоннафтогаз" – дочерняя компания "Нафтогаза" – осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в восточной пустыне Египта. Прогнозируемый ресурс на них – 360 миллионов тонн нефти. В 2018 году "Нафтогаз" получил полмиллиарда гривен прибыли благодаря своим активам в Египте.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Египет нефть Нафтогаз
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