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      СБУ дали доступ к телефонным разговорам украинцев, погибших в самолете МАУ в Иране

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      Авиакатастрофа в Иране произошла ночью 8 января / Getty Images

      Суд решил дать СБУ доступ к информации с мобильных телефонов украинцев, которые летели рейсом PS752 МАУ. Причем говорится о периоде с 15 января 2015 по 8 января 2020. Следователи не исключают, что пилоты, бортпроводник и пассажир в указанный период могли иметь разговоры по телефону с причастными к авиакатастрофе лицами.

      Постановление суда датировано 20 января, и оно уже опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

      Читайте также: Президент Ирана угрожал уйти в отставку, если военные не признаются в сбивании самолета МАУ

      Оба пилота, бортпроводник и пассажир использовали номера мобильного оператора связи ЗАО "ПФ Украины" (торговая марка Vodafone). Компанию обязали предоставить данные с телефонов указанных пользователей за прошедшие 5 лет. 

      Говорится о периоде с 15 января 2015 до 8 января 2020. Суд объяснил решение так:

      Не исключено, что незадолго до смерти на борту самолета, или же в другой промежуток времени, но не ранее 15 января 2015, указанные лица, используя принадлежащие им номера мобильных телефонов, могли общаться с лицами, которые потенциально причастны к совершению расследуемых преступлений, или которым могут быть известны факты и обстоятельства, которые исследуются в рамках производства.

      Следователи говорят, что данные с телефонов жертв авиакатастрофы нужны для "всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного производства и проверки всех версий совершения преступлений". 

      Украинский самолет компании "Международные авиалинии Украины", летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Власти Ирана признала, что сбили его "случайно".

      Тогда погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета – среди них 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). 

      Иран
      Авиакатастрофа в Иране 8 января 2020, главное / Инфографика 24 канала

      Тем временем в МИД Ирана заявили, что виновный в сбивании самолета МАУ находится в тюрьме

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Судьи СБУ Новости Украины Расследования
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