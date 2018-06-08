21:39
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и берут взятки, – Найем

39 Читати новину українською
СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и берут взятки
СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и берут взятки / dw.com

Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что экономические преступления являются источником коррупции во всех правоохранительных органах, в том числе Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних сил Украины.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Трепак рассказал, почему СБУ занимается экономикой

По словам Найема, Генеральная прокуратура имеет свой департамент специальных расследований Гоцуляка, который занимается только экономическими преступлениями, а в Нацполиции есть отдел экономической безопасности.

СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и вымогают взятки,
– заявил народный депутат.

"Когда в компании вырастает прибыль больше указанной суммы, то они подпадают под так называемую зону риска. Затем собирается Нацполиция, СБУ и ГПУ, которые просто дерибанят этот бизнес. Как это происходит: например, без санкции прокурора полиции нельзя провести обыски, поэтому они там делятся", – добавил Мустафа Найем.

Я лично знаю таких людей, которые говорили, что к ним приходил прокурор, который требовал взятки. Лично я считаю, что для решения этой проблемы нужно убрать экономические функции таких правоохранительных органов в одно учреждение,
– прокомментировал нардеп.

Как сообщил народный депутат Петр Юрчишин, в парламенте есть закон о Нацбезопасности, который должен отобрать у СБУ возможность расследования экономических преступлений.

Есть люди, которые увольняются из СБУ, потому что пока они рискуют своей жизнью в то время, когда другие занимаются рэкетом,
– ответил Петр Юрчишин.

Напомним, что экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак отметил, что есть единичные случаи того, что работники этой службы берут взятки. По его словам, деятельность Службы безопасности Украины негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, поэтому сначала СБУшников должны лишить полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

Теги: Новости Украины Коррупция Министерство внутренних дел СБУ ГПУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
сегодня, 21:00 Стасус "врага Путина" как залог успеха в Украине: кого и зачем критикует президент РФ
Іван Яковина 115
Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
сегодня, 20:02 Депутаты-миллионеры, которые арендуют жилье за государственные деньги: полный список
293
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 159
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 172
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1796
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук