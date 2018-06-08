СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и берут взятки, – Найем

Народный депутат Мустафа Найем рассказал, что экономические преступления являются источником коррупции во всех правоохранительных органах, в том числе Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних сил Украины.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По словам Найема, Генеральная прокуратура имеет свой департамент специальных расследований Гоцуляка, который занимается только экономическими преступлениями, а в Нацполиции есть отдел экономической безопасности.

СБУ, ГПУ и МВД своими экономическими отделами кошмарят бизнес и вымогают взятки,

– заявил народный депутат.

"Когда в компании вырастает прибыль больше указанной суммы, то они подпадают под так называемую зону риска. Затем собирается Нацполиция, СБУ и ГПУ, которые просто дерибанят этот бизнес. Как это происходит: например, без санкции прокурора полиции нельзя провести обыски, поэтому они там делятся", – добавил Мустафа Найем.

Я лично знаю таких людей, которые говорили, что к ним приходил прокурор, который требовал взятки. Лично я считаю, что для решения этой проблемы нужно убрать экономические функции таких правоохранительных органов в одно учреждение,

– прокомментировал нардеп.

Как сообщил народный депутат Петр Юрчишин, в парламенте есть закон о Нацбезопасности, который должен отобрать у СБУ возможность расследования экономических преступлений.

Есть люди, которые увольняются из СБУ, потому что пока они рискуют своей жизнью в то время, когда другие занимаются рэкетом,

– ответил Петр Юрчишин.

Напомним, что экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак отметил, что есть единичные случаи того, что работники этой службы берут взятки. По его словам, деятельность Службы безопасности Украины негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, поэтому сначала СБУшников должны лишить полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.