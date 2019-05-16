СБУ обнаружила в Киевской области целый арсенал авиационного вооружения: фото, видео

В селе Новоселки Киевской области в частном доме злоумышленники хранили авиационное вооружение. Так, там нашли шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами.

Вооружение фигуранты дела собирались вывезти и продать в некоторые страны Африки для дальнейшего использования в военных конфликтах, передают в СБУ.

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Блоки УБ-32 для стрельбы неуправляемыми ракетами С-5 используют на самолетах-истребителях типа Миг-21, истребителях-бомбардировщиках типа Миг-27 и на боевых ударных вертолетах типа Ми-24.



Неуправляемая ракета С-5 была разработана в СССР

Фактически, правоохранители совместно с СБУ предупредили реализацию оружия в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН.



Блоки УБ-32, найденные в частном доме на Киевщине

Противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали бы введением санкций в отношении нашего государства,

– уверены в СБУ.

Против лиц, причастных к преступлению, уже открыли уголовное производство, продолжаются следственные действия. Известно, что это – жители столицы.

На Киевщине нашли целый арсенал авиационного вооружения: видео