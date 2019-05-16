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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      СБУ обнаружила в Киевской области целый арсенал авиационного вооружения: фото, видео

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      Злоумышленники хранили авиационное вооружение в Киевской области, хотели продать в африканские страны
      Злоумышленники хранили авиационное вооружение в Киевской области, хотели продать в африканские страны / Пресс-служба СБУ

      В селе Новоселки Киевской области в частном доме злоумышленники хранили авиационное вооружение. Так, там нашли шесть унифицированных блоков УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами.

      Вооружение фигуранты дела собирались вывезти и продать в некоторые страны Африки для дальнейшего использования в военных конфликтах, передают в СБУ.

      Читайте также: СБУ задержала работника ВСУ по подозрению в работе на спецслужбы России

      Блоки УБ-32 для стрельбы неуправляемыми ракетами С-5 используют на самолетах-истребителях типа Миг-21, истребителях-бомбардировщиках типа Миг-27 и на боевых ударных вертолетах типа Ми-24.

      аваційне озброєння некерована ракета С-5
      Неуправляемая ракета С-5 была разработана в СССР

      Фактически, правоохранители совместно с СБУ предупредили реализацию оружия в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН.

      озброєння авіаційне Київщина СБУ
      Блоки УБ-32, найденные в частном доме на Киевщине

      Противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали бы введением санкций в отношении нашего государства,
      – уверены в СБУ.

      Против лиц, причастных к преступлению, уже открыли уголовное производство, продолжаются следственные действия. Известно, что это – жители столицы.

      На Киевщине нашли целый арсенал авиационного вооружения: видео

       

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      Теги: Новости Киева Оружие Новости Украины Криминальные новости СБУ
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