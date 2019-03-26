СБУ остроумно потроллила экс-силовиков, которые перешли на сторону России: фото
На улицах города Донецка в день Службы безопасности Украины, 25 марта, появились листовки с фото пятерых экс-спецслужащих, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 году.
Соответствующие снимки обнародовал в своем блоге на сайте "Обозреватель" пользователь с ником "Фашик Донецкий".
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"Поздравляем" достойных, честных, преданных "сотрудников" МГБ ДНР "с 27-годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?" – написала СБУ на листовках.
"Поздравительные" листовки для предателей
Сотрудники СБУ расклеили листовки , в частности, на здании почты, "республиканском рынке", "дорожно-ремонтном строительном управлении".
На листовках фото экс-сотрудников СБУ
Донецк пестрит "поздравительными" листовками от СБУ
К слову, 24 марта перебежчик из СБУ Василий Прозоров, как его называют российские СМИ, дал в Москве пресс-конференцию. Там он сделал ряд абсурдных заявлений. Мол, Киев причастен к катастрофе Boeing, а Гиви и Моторолу убили украинцы. Также сказал, что в тайных тюрьмах СБУ пытают заключенных.