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      СБУ остроумно потроллила экс-силовиков, которые перешли на сторону России: фото

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      СБУ остроумно потроллила экс-силовиков
      СБУ остроумно потроллила экс-силовиков / www.obozrevatel.com

      На улицах города Донецка в день Службы безопасности Украины, 25 марта, появились листовки с фото пятерых экс-спецслужащих, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 году.

      Соответствующие снимки обнародовал в своем блоге на сайте "Обозреватель" пользователь с ником "Фашик Донецкий".

      Читайте также: Прихватил секретные документы: экс-офицер ВСУ перешел на сторону пророссийских боевиков

      "Поздравляем" достойных, честных, преданных "сотрудников" МГБ ДНР "с 27-годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?" – написала СБУ на листовках.

      сбу"Поздравительные" листовки для предателей

      Сотрудники СБУ расклеили листовки , в частности, на здании почты, "республиканском рынке", "дорожно-ремонтном строительном управлении".

      сбу
      На листовках фото экс-сотрудников СБУ

      сбу
      Донецк пестрит "поздравительными" листовками от СБУ

      К слову, 24 марта перебежчик из СБУ Василий Прозоров, как его называют российские СМИ, дал в Москве пресс-конференцию. Там он сделал ряд абсурдных заявлений. Мол, Киев причастен к катастрофе Boeing, а Гиви и Моторолу убили украинцы. Также сказал, что в тайных тюрьмах СБУ пытают заключенных.

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      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка СБУ Украина – Россия Российская пропаганда
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