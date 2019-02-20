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      СБУ перекрыла финансирование оккупированных территорий: как и откуда получали деньги боевики

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      СБУ разоблачила схему финансирования боевиков
      СБУ разоблачила схему финансирования боевиков / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования пророссийских боевиков на временно оккупированной территории Луганской области. Благодаря этой схеме они получили около 170 миллионов гривен.

      Схема позволяла незаконно переводить деньги на подконтрольную украинской власти территорию и обратно, пишет пресс-служба СБУ.

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      Спецслужбы сообщают, что злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг, а наличку перевозили курьерами через линию разграничения.

      Организаторы схемы открыли почти 50 счетов в банковских учреждениях на подконтрольной Украине территории. Доступ к ним имели через интернет-сервисы. Из денег, которые получили за предоставление "услуг", злоумышленники регулярно платили налоги в так называемый "бюджет "ЛНР".

      Правоохранители провели обыски в Киеве и Северодонецке. У сообщников "финансистов" изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличность. Именно ее потом передавали "клиентам" или курьерам.

      По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, только через национальную платежную систему оккупанты перевели свыше 170 миллионов гривен.

      Счета физических лиц заблокировали, руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия, причастных к незаконной финансовой деятельности устанавливают.

      информация от украинской разведки:
       
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      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Деньги Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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