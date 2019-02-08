СБУ по указанию президента устроила провокации во время выступления Тимошенко в Белой Церкви

В пятницу, 8 февраля, во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви в Киевской области было устроено несколько провокаций.

Так, во время митинга, на который собрались 10 тысяч человек, в толпу было заброшено 7 дымовых шашек. С помощью неравнодушных и полиции были задержаны 6 человек, которые совершили провокацию. При них было обнаружено еще 7 дымовых шашек.

Кроме того, возле сцены был установлен автомобиль на еврономерах. Во время выступления Юлии Тимошенко полиция получила телефонное сообщение о заминировании этого авто. Специалисты профильных служб, которые немедленно прибыли на вызов, вручную откатили машину на безопасное расстояние.

Провокации во время выступления Тимошенко в белой Церкви: видео

Партия "Батькивщина" считает, что провокации, устроенные в Белой Церкви, имеют откровенно политический характер. Очевидно, что задержанные "титушки" одновременно бросали дымовые шашки в людей с разных сторон площади по чьей-то команде, а время "минирования" автомобиля координировалось из того же центра. Мы убеждены, что провокации против Юлии Тимошенко и ее сторонников были осуществлены руками Службы безопасности Украины по приказу президента Украины.

Особенно циничным является то, что СБУ, которая должна заниматься безопасностью граждан и государства, в очередной раз взялась выполнять политический заказ власти и поставила под угрозу жизнь людей, которые собрались на площади.

"Батькивщина" требует детального расследования дела.

Мы также призываем президента Украины прекратить прибегать к откровенно криминальным действиям против своих политических конкурентов.

Европа, о которой вы так громко и пафосно говорите, – это демократия, верховенство права и честные выборы. Европейский политик, который не может одержать победу в выборах демократическим путем, спокойно складывает полномочия и уходит в отставку. А вы устраиваете средневековые бои без правил и тянете Украину в прошлое.