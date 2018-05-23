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СБУ подозревает Россию в запугивании украинцев терактами от ИГИЛ на Лиге Чемпионов

60 Читати новину українською
СБУ
СБУ / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины считает, что информация о возможных терактах Исламского Государства на Лиге Чемпионов была придумана "за поребриком" и является обычным запугиванием украинцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Гитлянская Елена на своей странице в Facebook.

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"Уважаемые журналисты! Призываю вас не распространять сомнительные сообщения от иностранных таблоидов, которые были придуманы "за поребриком". Действительно, в одной из социальных сетей появились сообщения от имени террористической организации Исламское Государство о якобы запланированных на 26 мая в Киеве террористических атаках во время проведения финального матча Лиги Чемпионов УЕФА", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, эксперты СБУ исследовали эти сообщения и установили, что они размещались с аккаунтов, которые не имеют отношения к Исламскому Государству.

Поэтому мы считаем, что информационный "вброс" был сделан с единственной целью – запугать и посеять панику среди жителей и гостей столицы Украины,
– отметила Гитлянская.

Теги: Новости спорта Лига чемпионов Новости Киева Новости Украины СБУ Исламское государство Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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