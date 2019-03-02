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      СБУ поймала на взятках руководителей Одесского СИЗО: фото

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      СБУ поймала на взятках руководителей Одесского СИЗО
      СБУ поймала на взятках руководителей Одесского СИЗО / Фото из открытых источников

      Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках руководителей Одесского следственного изолятора. Сейчас они задержаны.

      Ими оказались начальник оперчасти майор Валентин Слабинский и его подчиненный, старший оперативник СИЗО Сергей Ярема, передает местное издание "Думская".

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      Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники систематически требовали от осужденных и их родственников взятки за "смягчение" условий отбывания наказания.

      Затримання керівників СІЗО
      Задержание руководителей СИЗО

      Начальники СИЗО специально держали заключенных в карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой так называемые "смотрящие".

      Правоохранители задокументировали факт содержания в карцере одного из подозреваемых, у которого злоумышленники требовали 2 тысячи долларов США. Его родственники должны были перечислить эту сумму на банковскую карточку. Известно, что только за 2018 год было перечислено более 2,3 миллиона гривен.

      Працівники СБУ провели обшуки в будинках керівників СІЗО
      Работники СБУ провели обыски в домах руководителей СИЗО

      Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов дела банковские карточки, мобильные телефоны, 1 тысячу долларов и 60 тысяч гривен, а также документацию, подтверждающую противоправные действия сотрудников СИЗО.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Коррупция Взятка СІЗО Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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