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      СБУ поймала на взятке экс-советника Авакова

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      Фото с места события
      Фото с места события / ssu.gov.ua

      Сотрудники СБУ и ГПУ поймали на взятке экс-советника на общественных началах руководства МВД Виктора Коржа.

      При содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции советник требовал от владельцев сети киевских ломбардов 30 тысяч долларов США. Эти деньги он должен был получить через посредника, сообщили в пресс-службе СБУ.

      Читайте также: В Днепропетровской области задержали мэра на взятке в 30 тысяч долларов

      За эти деньги советник обещал способствовать избежанию привлечения работников сети к уголовной ответственности, а также прекращению следственных действий в рамках уже начатого производства.

      Посредника, которым оказался водитель заместителя главы ФСО "Динамо" Виктора Коржа, задержали в Киеве, когда тот пытался получить взятку.


      Фото с места события

      По данным "Украинской правды" сам Корж сейчас находится в отпуске за границей. В МВД же отметили, что он не занимает должность советника министра Арсена Авакова с сентября 2018 года.

      Віктор Корж

      На сайте МВД нет данных о Корже с середины 2017 года, информация о его увольнении также отсутствует.

      Что известно о Викторе Корже?Первый заместитель главы ФСО "Динамо", генерал-майор милиции, народный депутат Украины пятого и шестого созывов, экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта, вице-президент НОК Украины, первый вице-президент Федерации биатлона Украины и доктор медицинских наук.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости Киева Взятка
      Источник: 24 Канал
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