СБУ помешала совершить заказное убийство херсонского бизнесмена

Работники СБУ предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов. Заказчиком преступления оказался коммерсант из Киева, который хотел отомстить двоим экс-компаньонам из Херсона из-за денежных и имущественных споров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские спецслужащие выяснили, что киевский бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для подбора исполнителя заказа.

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Мужчина запланировал убийство одного из компаньонов, а второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

Злоумышленник задержан в Киеве и извещен о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия.