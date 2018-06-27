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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

СБУ помешала совершить заказное убийство херсонского бизнесмена

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Причастные к организации заказного убийства бизнесмена лица
Причастные к организации заказного убийства бизнесмена лица / Пресс-центр СБУ

Работники СБУ предотвратили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов. Заказчиком преступления оказался коммерсант из Киева, который хотел отомстить двоим экс-компаньонам из Херсона из-за денежных и имущественных споров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские спецслужащие выяснили, что киевский бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для подбора исполнителя заказа.

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Мужчина запланировал убийство одного из компаньонов, а второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

Злоумышленник задержан в Киеве и извещен о подозрении в совершении преступлений. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Новости Херсона СБУ
Источник: 24 канал
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