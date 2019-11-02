СБУ пообещала в ближайшее время обнародовать результаты по пяти делам об убийстве Гандзюк
Сейчас следователи завершают расследование по пяти уголовным производствам, связанным с нападением на активистку Екатерину Гандзюк. Уже в ближайшее время будут обнародованы результаты этих расследований.
Об этом рассказал руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
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По словам Тиводара, все пять уголовных производств связанны с нападением на Гандзюк, а также с обстоятельствами, которые предшествовали этому.
Могу вас заверить, что в ближайшее время в этих процессах будут результаты, и они будут обнародованы для общественности,
– заявил руководитель следственного управления СБУ.
В то же время он отметил, что подозреваемый в убийстве Гандзюк председатель Херсонской областной государственной администрации Владислав Мангер сейчас находится в Херсоне, а уголовное дело в отношении него остановлено.
К слову, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка заверил, что ГПУ в течение нескольких месяцев продемонстрирует результаты расследований по делам о нападениях на активистов.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% ее тела было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября активистка скончалась в больнице.
Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:
- координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
- напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
- причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
- Виктор Горбунов – 3 года.
Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.
Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:
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