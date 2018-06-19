СБУ предупредила про антитеррористические учения на Львовщине: будет ряд ограничений

В нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов Львовщины 20-22 июня СБУ проведет плановые антитеррористические тактико-специальные учения. Отработка задач будет происходить в приближенных к реальным условиях, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

В спецслужбе предупредили, что в рамках учений на отдельных территориях возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспорта.

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Управление СБУ во Львовской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.),

– говорится в сообщении.

В СБУ также подчеркнули, что все эти действия состоятся в рамках действующего законодательства.

"В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц и транспортных средств, просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию УСБУ (032) 261-61-43 или спецлинии полиции 102", – призвали в спецслужбе.