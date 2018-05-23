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СБУ предупреждает о масштабных российских кибератаках перед финалом ЛЧ

43 Читати новину українською
Кибератака
Кибератака / Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины предупреждает о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании накануне финала Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Знатоки по кибербезопасности СБУ предполагают очередную возможную волну массовой кибератаки на украинские сетевые устройства. Опасное программное обеспечение, которое могут использовать хакеры, условно назвали VPNFilter.

Похожие атаки фиксировали начиная с 2016 года по всему миру. По полученной информации, в этот раз атака географически направлена на украинский сегмент Интернета.

Выводы криминалистического исследования показывают, что вирусное программное обеспечение VPNFilter позволяет злоумышленникам перехватывать весь трафик, проходящий через пораженнное устройство (включая данные авторизации и персональные данные платежных систем), собирать и выгружать информацию, удаленно управлять зараженным устройством и даже выводить его из строя,
– говорится в сообщении.

По информации СБУ, особую опасность VPNFilter несет для автоматизированных систем управления технологическими процессами, поскольку через идентификацию специфических протоколов обмена технологическими данными злоумышленники получают возможность выбрать такие объекты первоочередными целями.

"Выявленные признаки свидетельствуют о подготовке кибердиверсий на объектах национальной критической инфраструктуры, что вызывает особое беспокойство. Специалисты СБУ считают, что инфицирование оборудования именно на территории Украины – подготовка к очередному акту киберагрессии со стороны РФ, направленному на дестабилизацию ситуации во время проведения финала Лиги Чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 годах в ходе кибератаки BlackEnergy", – отмечает пресс-слежба СБУ.

Что такое VPNFilter?
Это многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивает проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости спорта Лига чемпионов Техно Кибербезопасность
Источник: 24 Канал
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