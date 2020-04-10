СБУ приобретет систему реагирования для борьбы с коронавирусом за 50 миллионов гривен: видео

Кабмин выделил СБУ 49,9 миллиона гривен на приобретение и внедрение системы диспетчеризации и реагирования. Verint NowForce поможет следить за людьми, которые находятся на карантине и собирать информацию об их состоянии здоровья.

Деньги для СБУ выделят из резервного фонда госбюджета. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

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Цель системы NowForce – помочь службам экстренной помощи во время пандемии: для этого используют средства связи, карты и другие инструменты. Чтобы экстренные службы реагировали мгновенно, для граждан создана кнопка SOS.

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По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировано 2203 случаи коронавируса, из них 69 – летальные. От COVID-19 выздоровел 61 пациент.