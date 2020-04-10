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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      СБУ приобретет систему реагирования для борьбы с коронавирусом за 50 миллионов гривен: видео

      - Читати новину українською
      Для приобретения системы СБУ выделят 50 миллионов гривен / Общественное пространство

      Кабмин выделил СБУ 49,9 миллиона гривен на приобретение и внедрение системы диспетчеризации и реагирования. Verint NowForce поможет следить за людьми, которые находятся на карантине и собирать информацию об их состоянии здоровья.

      Деньги для СБУ выделят из резервного фонда госбюджета. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

      К теме "Действуй Дома": как работает приложение для контроля самоизоляции и распространенные мифы

      Цель системы NowForce – помочь службам экстренной помощи во время пандемии: для этого используют средства связи, карты и другие инструменты. Чтобы экстренные службы реагировали мгновенно, для граждан создана кнопка SOS.

      Смотрите видео о NowForce:

      По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировано 2203 случаи коронавируса, из них 69 – летальные. От COVID-19 выздоровел 61 пациент.

      коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине СБУ
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