СБУ пришла с обысками в горсовет Черкасс: чиновников подозревают в миллионных махинациях

СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета на масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц облцентра, во время которого был нанесен ущерб государственному и городскому бюджету на сумму около 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что руководитель и заместитель финотдела одного из департаментов горсовета подписали договор со строительной компанией на ремонт 17 улиц города общей стоимостью 19 миллионов гривен.

После завершения работ им перечислили 12,5 миллионов гривен. Правоохранители установили, что средства были переведены подконтрольным частным структурам, а потом деньги конвертировали в наличные, чтобы избежать уплаты налогов.

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26 ноября вступил в силу закон о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Также этот документ предусматривает наказание за приобретение незаконного имущества.

Принятый закон позволяет взимать активы с чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их получения.

Кроме того, этот закон регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими можно считать те активы, стоимость которых более чем на 6,5 миллиона гривен превышает доходы чиновника.

Такое нарушение будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до от трех до семи лет.

Согласно тексту закона, иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие закона также будет попадать незаконное имущество, приобретенное за три года до того, как закон вступит в силу.

Примечание: принятый закон фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененного решением Конституционного Суда из-за его неконституционности.