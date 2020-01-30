СБУ пришлось ловить похитителей металлолома: воровали трубы с молдавской электростанции – фото

В Одесской области сотрудникам Службы безопасности Украины пришлось браться за, казалось, мелкое бытовое дело – кражу труб. Дело в том, что своими действиями группа охотников за металлоломом препятствовала работе целой тепловой электростанции.

Вместе с полицейскими сотрудники СБУ задержали три автомобиля и трех грабителей, которые регулярно воровали трубы "Молдавской ГРЭС". Об этом сообщает "Думская".

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Во время осмотра территории, где злоумышленники осуществляли свою "деятельность", правоохранители нашли 65 фрагментов труб и оборудование, подготовленное для их демонтажа. Злоумышленники вывезли 40 труб, а еще 20 подготовили, чтобы вывезти позже.

Правоохранители установили личности грабителей. Двое из них являются жителями соседнего села Троицкое Беляевского района. Полиция открыла дело по статье о краже.

Поскольку преступление совершено неоднократно и по предварительному сговору нескольких лиц, злоумышленникам грозит до 5 лет за решеткой.

Охотники за металлоломом препятствовали работе теплоэлектростанции: смотрите фото

Что известно о "Молдавской ГРЭС"?"Молдавская ГРЭС" – большая тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в соседней Молдове. Город временно неподконтрольный молдавскому правительству, поскольку находится на территории непризнанного Приднестровья.



Электростанция вырабатывает энергию с помощью газа, угля и мазута. Значительную часть электроэнергии экспортируют в соседние Румынию, Болгарию, Украину и другие государства.