СБУ пришлось ловить похитителей металлолома: воровали трубы с молдавской электростанции – фото
В Одесской области сотрудникам Службы безопасности Украины пришлось браться за, казалось, мелкое бытовое дело – кражу труб. Дело в том, что своими действиями группа охотников за металлоломом препятствовала работе целой тепловой электростанции.
Вместе с полицейскими сотрудники СБУ задержали три автомобиля и трех грабителей, которые регулярно воровали трубы "Молдавской ГРЭС". Об этом сообщает "Думская".
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Во время осмотра территории, где злоумышленники осуществляли свою "деятельность", правоохранители нашли 65 фрагментов труб и оборудование, подготовленное для их демонтажа. Злоумышленники вывезли 40 труб, а еще 20 подготовили, чтобы вывезти позже.
Правоохранители установили личности грабителей. Двое из них являются жителями соседнего села Троицкое Беляевского района. Полиция открыла дело по статье о краже.
Поскольку преступление совершено неоднократно и по предварительному сговору нескольких лиц, злоумышленникам грозит до 5 лет за решеткой.
Охотники за металлоломом препятствовали работе теплоэлектростанции: смотрите фото
Что известно о "Молдавской ГРЭС"?"Молдавская ГРЭС" – большая тепловая электростанция, расположенная в городе Днестровск в соседней Молдове. Город временно неподконтрольный молдавскому правительству, поскольку находится на территории непризнанного Приднестровья.
Электростанция вырабатывает энергию с помощью газа, угля и мазута. Значительную часть электроэнергии экспортируют в соседние Румынию, Болгарию, Украину и другие государства.
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