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      СБУ прокомментировала запрет на въезд пропагандисту Кремля, из-за которого разозлилась Австрия

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      СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту
      СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины объяснила причину запрета на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу. В ведомстве говорят, что так будет лучше для самого журналиста.

      Вершютц заявлял об угрозе его жизни в Украине, сообщает СБУ.

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      24 канал писал, что Украина запретила въезд шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу. СБУ считает, что австрийский журналист представлял угрозу для национальной безопасности и работал по кремлевским указаниям.

      "Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", – объяснили в Службе безопасности.

      О какой "угрозе" говорит Вершютц?
      Отметим, 27 декабря 2018 года популярная газета в Австрии Kronen Zeitung вышла из заголовком: "Агент Кремля". Репортер ORF опасается за свою жизнь в Украине ". В материале 57-летний журналист заявлял, что опасается за свою жизнь в Украине, поскольку здесь, якобы, "действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, критикующим украинскую власть и пытающихся быть о объективными".

      Поэтому "во избежание провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране", СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение запретить ему въезд.

      Отметим, в Союзе журналистов Австрии не замедлили с реакцией – утверждают, что Украина не готова к членству в Европейском Союзе.

      Что Вершютц говорит о России и Украине?
      В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также постепенное преодоление международной изоляции Крыма".

      Другой репортаж касался "улучшение жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно в составе России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Российская пропаганда Австрия Журналисты СБУ
      Источник: 24 канал
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