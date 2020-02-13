СБУ просит не паниковать: на Киевщине временно станет больше спецназовцев

На 17-21 февраля запланированы масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и близлежащих районах Киевской области. Служба Безопасности призывает жителей Области сохранять спокойствие.

В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти, сообщает пресс-служба СБУ.

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Там призывают жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие по поводу сосредоточения в отдельных районах спецназовцев и военных. СБУ также просит с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность,

– говорится в сообщении.

Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Интересно. Недавно масштабные учения по территориальной обороне провели на Ровненщине. Чтобы усовершенствовать свои навыки, собрались 250 военных со всей Украины. Участники вели условный бой: представители Сил специальных операций имитировали противника, а резервисты отрабатывали тактику.