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      СБУ просит не паниковать: на Киевщине временно станет больше спецназовцев

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      На Киевщине проведут масштабные учения / Getty Images (Ілюстративне фото)

      На 17-21 февраля запланированы масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и близлежащих районах Киевской области. Служба Безопасности призывает жителей Области сохранять спокойствие.

      В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Там призывают жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие по поводу сосредоточения в отдельных районах спецназовцев и военных. СБУ также просит с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

      Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность,
      – говорится в сообщении.

      Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

      Интересно. Недавно масштабные учения по территориальной обороне провели на Ровненщине. Чтобы усовершенствовать свои навыки, собрались 250 военных со всей Украины. Участники вели условный бой: представители Сил специальных операций имитировали противника, а резервисты отрабатывали тактику.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: ГСЧС СБУ Вооруженные силы Украины Новости Киева Новости Украины Новости политики
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