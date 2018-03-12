СБУ проводит более 25 обысков по всей Украине, в том числе и у журналистов

Сегодня, 12 марта, Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины. Обыски проводятся у лиц, способствующих России в проведении антиукраинских акций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против нашей страны", – пишет она.

Добавляет, что более подробная информация будет обнародована после завершения всех необходимых процессуальных действий.