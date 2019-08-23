СБУ проводит обыски на нескольких шахтах: их руководство разворовало более полумиллиарда гривен

Служба безопасности Украины в ряде государственных шахт проводит обыски. Руководство этих госпредприятий подозревают в хищении более полумиллиарда гривен бюджетных средств.

Речь идет о таких шахтах:

публичное акционерное общество "Лисичанскуголь";

государственное предприятие "Мирноградуголь";

государственное предприятие "Шахта имени Сургая";

государственное предприятие "Первомайскуголь";

государственное предприятие "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"

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Как выяснили сотрудники СБУ, чиновники из этих шахт создали схему, согласно которой через процедуру государственных закупок разворовывали средства. Руководство "прописовало" условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей – подконтрольных фирм-прокладок. Следовательно, вышеуказанным предприятиям было перечислено более 500 миллионов гривен. Потом эти деньги организаторы и участники схемы с помощью финансовых инструментов распределяли между собой.

Заметим, что оборудование на этих шахтах их руководство вообще не обновляло, зато его лишь иногда ремонтировали. Это задокументировала СБУ совместно с Генпрокуратурой. Согласно выводам специалистов, из-за такой преступной схемы эффективность работы на шахтах существенно снижалась, а жизнь и здоровье работников находились под угрозой.

СБУ проводит обыски на шахтах из-за хищения более полмиллиарда гривен

Уже открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Сейчас продолжаются обыски и необходимые следственные действия. Также правоохранители решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников схемы. В частности, они документируют незаконные шаги, которые осуществляли должностные лица шахт, участвовавшие в сделке.

Еще одной громкой незаконной схемой недавно заинтересовался Антимонопольный комитет Украины. Как установило ведомство, Министерство энергетики и угольной промышленности договаривалось с рядом государственных предприятий. А результатом этих договоренностей должны были стать цены на угольную продукцию для генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ, то есть тех компаний, которые производят энергию на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях.