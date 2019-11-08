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      СБУ проводит обыски в бизнес-центре "Парус": дело может касаться застройщика Столара

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      Обыски в бизнес-центре "Парус"
      Обыски в бизнес-центре "Парус" / Фото УНИАН

      Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве проводят обыски в бизнес-центре "Парус" в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

      Пресс-служба СБУ подтвердила факт обысков.

      К теме: Кличко объяснил, что связывает его со "смотрящими" Суркисом и Столаром

      По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство Большой Окружной дороги.

      В то же время, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают скандального киевского застройщика Вадима Столара.


      Обыски в бизнес-центре "Парус" / фото СБУ

      Отметим, что команда новой власти активно критикует мэра Киева Виталия Кличко. Окружение президента Зеленского распространяло месседж, что Кличко не руководит столицей, а "смотрящими" по Киеву является Вадим Столар и Максим Микитась. Кличко эту информацию отрицает.

      Смотрите видео обысков в бизнес-центре "Парус":

       К теме: У Кличко появится еще один заместитель, связанный с экс-регионалом Столаром (документ)

      Кто такой Вадим Столар?экс-депутата-регионала от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Вадима Столара, которого в последние годы в СМИ называли "смотрящим" по Киеву, учитывая его большое, хотя и скрытое, влияние на политические и бизнес-процессы в столице и лично мэра города.

      Людьми Столара называют также первого заместителя Кличко Николая Поворозника, а также еще одного заместителя мэра, куратора земельно-строительной сферы Александра Спасибка и других чиновников низшего уровня.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Киева Виталий Кличко Скандальные застройки
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