СБУ проводит обыски в бизнес-центре "Парус": дело может касаться застройщика Столара

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве проводят обыски в бизнес-центре "Парус" в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

Пресс-служба СБУ подтвердила факт обысков.

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По данным следствия чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство Большой Окружной дороги.

В то же время, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в противоправной схеме хищения бюджетных средств подозревают скандального киевского застройщика Вадима Столара.



Обыски в бизнес-центре "Парус" / фото СБУ

Отметим, что команда новой власти активно критикует мэра Киева Виталия Кличко. Окружение президента Зеленского распространяло месседж, что Кличко не руководит столицей, а "смотрящими" по Киеву является Вадим Столар и Максим Микитась. Кличко эту информацию отрицает.

Смотрите видео обысков в бизнес-центре "Парус":

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Кто такой Вадим Столар?экс-депутата-регионала от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Вадима Столара, которого в последние годы в СМИ называли "смотрящим" по Киеву, учитывая его большое, хотя и скрытое, влияние на политические и бизнес-процессы в столице и лично мэра города.



Людьми Столара называют также первого заместителя Кличко Николая Поворозника, а также еще одного заместителя мэра, куратора земельно-строительной сферы Александра Спасибка и других чиновников низшего уровня.