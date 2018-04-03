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СБУ раскрыла теракт в Киеве, во время которого пострадал нардеп Мосийчук

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СБУ раскрыла теракт возле
СБУ раскрыла теракт возле "Эспрессо" в Киеве, во время которого пострадал нардеп Мосийчук / Фото из открытых источников

СБУ раскрыла нападение, произошедшее в октябре 2017 года возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, в результате которого погибли два и получили ранения три человека, в том числе нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Об этом 3 марта рассказал председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Inforesist.

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта ... Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт", – рассказал Грицак.

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Он добавил, что по делу был задержан один человек, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они".

Председатель СБУ добавил, в ходе проведенных обысков было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26, гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанной этого человека к совершению этого преступления.

При этом Грицак заявил, что не хочет раскрывать детали дела и анонсировал проведение в ближайшее время брифинга, посвященного этому преступлению.

Напомним, что вечером 25 октября 2017 года в Соломенском районе Киева прогремел взрыв, в результате которого были ранены нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. От взрыва погиб охранник-помощник Мосийчука Руслан Кушнир и прохожий Михаил Мормель.

Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Новости Киева СБУ Покушение на Мосийчука Игорь Мосийчук Теракт Василий Грицак
Источник: 24 Канал
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