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СБУ разоблачила антиукраинскую агентурную сеть, которую организовал одесский журналист в Москве

08:36, сегодня 381 Читати новину українською

Одесского журналиста Артема Бузилу, который уже два года живет в Москве, обвиняют в организации антиукраинской агентурной сети.

В СБУ заявили, что Артем Бузила координировал диверсантов просто из Москвы. Приказы получал из администрации президента России. А финансировали акции люди из окружения экс-министра МВД Виталия Захарченко.

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"Это человек, который сидит в Москве и из Москвы координирует здесь (в Украине – 24) антиукраинские акции", – отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Это человек, который в 2015 году пытался принять участие в проекте "Народный совет Бессарабии" – сепаратистском проекте спецслужб РФ. Этот человек занимался исключительно пропагандистской работой через подконтрольные ресурсы: "Топор" и "Инфоцентр",
– рассказал активист Сергей Стерненко.

Сам Бузила все обвинения опровергает.

Также добавим, СБУ разоблачила целую сеть российских провокаторов, которые готовили антиукраинские акции по всей территории Украины. У них нашли экстремистские агитационные материалы, тротил, гранаты и патроны.

Кто такой Артем Бузила? Бывший главный редактор одесского онлайн-издания. Три года назад его арестовали по подозрению в подготовке российского плана отделения Одесской области от Украины. Почти год Бузила был в СИЗО и вышел по "закону Савченко". А потом переехал в Москву. Пропагандист находится в базе "Миротворец".

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики СМИ Российская пропаганда СБУ журналисты
Источник: 24 Канал
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