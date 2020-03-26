СБУ разоблачила бывшего сотрудника МВД в госизмене

СБУ задержала бывшего полицейского в Днепре, который работал на российские спецслужбы. Он должен был собирать и передавать информацию об украинских военнослужащих.

Бывший работник МВД установил контакт с представителями ФСБ России, когда находился в России, сообщает пресс-служба СБУ.

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По заданию кураторов бывший работник МВД должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных на территории Днепропетровской области. Также ФСБ интересовала информация о военнослужащих, участвовавших в операции Объединенных сил.



СБУ задержала агента ФСБ / Фото: СБУ

Эти данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи.



Пророссийский агент / Фото: СБУ

Во время обыска правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности. Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье "государственная измена". Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.