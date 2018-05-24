СБУ разоблачила "диггеров", собиравших для России информацию о подземных коммуникациях Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили граждан Российской Федерации на попытке сбора в интересах России информации о системе подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Правоохранители установили, что в январе этого года двое граждан России, которые являются участниками движения "диггеров", были завербованы представителями ФСБ РФ. Главной задачей было собрать информацию о подземных объектах, которые расположены, прежде всего, в промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники СБУ задержали иностранцев во время попытки несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

Во время обыска оперативники обнаружили альпинистское снаряжение, фото- и видеокамеры, а также инструменты для механического обхода систем охраны.

В СБУ приняли во внимание, что российские "диггеры" не совершили преступления и активно сотрудничали с правоохранителями, поэтому отправили их обратно в Россию в принудительном порядке. Обоим парням запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

Смотрите видео, как СБУ разоблачила граждан РФ на попытке сбора информации о подземных коммуникациях Украины

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины считает, что информация о возможных терактах Исламского Государства на Лиге Чемпионов была выдумана "за поребриком" и является обычным запугиванием украинцев.

Кто такие "диггеры"? Это люди, которые путешествуют и исследуют искусственно созданные подземелья, станции метро и другие подземные объекты. "Диггеры" являются представителями современной урбанистической субкультуры. Их интересуют преимущественно коммуникации (дренажные системы, подземные реки). Сами "диггеры" признаются, что имеют определенную философию, которую может понять только тот, кто принадлежит к их команде. Часто "диггеры" сотрудничают с коммунальными службами, сообщая об авариях.