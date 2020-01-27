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      СБУ разоблачила масштабное хищение военного оборудования на Львовщине: фото

      92 Читати новину українською
      СБУ разоблачили хищения оборудования из воинских частей / ssu.gov.ua

      С территорий воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области массово разворовывали оборудование. Организовали преступную схему несколько человек, которые служат в одной из военных частей региона.

      О разоблачении хищения сообщили на сайте СБУ.

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      По словам правоохранителей, на Львовщине злоумышленники организовали хищение запчастей и комплектующих деталей к бронетехнике, которые планировали продать за границу.

      сбу
      СБУ обнаружили массовое хищение военного оборудования на Львовщине / Фото: ssu.gov.ua

      В незаконной схеме участвовали несколько человек, которые проходят службу в одной из воинских частей региона. Правоохранители провели 11 обысков по месту жительства фигурантов дела.

      сбу
      Хищение организовали люди, которые служат в военной части области / Фото: ssu.gov.ua

      Оперативники СБУ изъяли военные приборы ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие комплектующие к бронетехнике. Серийные номера на них были затерты.

      сбу
      СБУ расследует дело / Фото: ssu.gov.ua

      По делу открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до 15 лет заключения.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие Новости Львова СБУ
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