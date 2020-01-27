СБУ разоблачила масштабное хищение военного оборудования на Львовщине: фото

С территорий воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса Львовской области массово разворовывали оборудование. Организовали преступную схему несколько человек, которые служат в одной из военных частей региона.

О разоблачении хищения сообщили на сайте СБУ.

Читайте также: Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали подозреваемого Левина

По словам правоохранителей, на Львовщине злоумышленники организовали хищение запчастей и комплектующих деталей к бронетехнике, которые планировали продать за границу.



СБУ обнаружили массовое хищение военного оборудования на Львовщине / Фото: ssu.gov.ua

В незаконной схеме участвовали несколько человек, которые проходят службу в одной из воинских частей региона. Правоохранители провели 11 обысков по месту жительства фигурантов дела.



Хищение организовали люди, которые служат в военной части области / Фото: ssu.gov.ua

Оперативники СБУ изъяли военные приборы ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие комплектующие к бронетехнике. Серийные номера на них были затерты.



СБУ расследует дело / Фото: ssu.gov.ua

По делу открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до 15 лет заключения.