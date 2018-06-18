СБУ разоблачила на взятке харьковского полицейского

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение заместителю начальника одного из районных отделов Национальной полиции в Харьковской области, которого накануне разоблачили на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что оперативники СБУ установили факт вымогательства полковником полиции от представителя одного из местных предприятий суммы в размере 3 тысячи долларов. За эти деньги полицейский пообещал закрыть уголовное производство, которое было возбуждено по факту нарушения на предприятии законодательства об охране труда.

Сотрудники СБ Украины задержали полицейского в помещении райотдела после передачи заявителю постановления о прекращении дела. Во время обыска по месту жительства полковника и служебных помещений райотдела правоохранители изъяли деньги в национальной валюте, которые были переданы взяточнику несколькими днями ранее,

– говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицируют действия задержанного полицейского по части 3 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Пресс-служба отмечает, что операция проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Национальной полиции и под руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона Объединенных сил.

Смотрите видео: Следователи СБУ объявили подозрение харковскому полицейскому.



