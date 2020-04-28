СБУ разоблачила незаконное присвоение денег Минобороны: детали

В Днепропетровской области СБУ разоблачила незаконную схему присвоения государственных денег, выделенных на нужды ВСУ. Представителю Минобороны и руководителю компании-соучастника сообщили о подозрениях.

Правоохранители установили, что в течение 2015 – 2017 годов Минобороны и компания из Кривого Рога заключили ряд договоров, пишет прессслужба СБУ.

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Коммерсантам предоставили "протекцию" в рамках соглашений на поставку ведомству смазочных средств,

– говорится в сообщении.

Общая сумма договоренностей – более 33 миллионов гривен.

По информации СБУ, компания поставляла в ВСУ смазочные материалы значительно низкой категории качества, чем указано в договорах. В официальную документацию поставщики внесли ложные данные о реальной стоимости материалов.

Правоохранители определили, что только в рамках выполнения одной из сделок компания нанесла государству ущерб в более 1 миллиона гривен. Это подтверждают результаты экспертизы.

Во время обысков у чиновника ВСУ и руководства компании правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Представителю Минобороны и руководителю компании сообщили о подозрениях.



СБУ разоблачила незаконное присвоение денег Минобороны / Пресс-служба СБУ