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      СБУ разоблачила незаконное присвоение денег Минобороны: детали

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      СБУ разоблачила незаконное присвоение денег Минобороны
      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони / ssu.gov.ua

      В Днепропетровской области СБУ разоблачила незаконную схему присвоения государственных денег, выделенных на нужды ВСУ. Представителю Минобороны и руководителю компании-соучастника сообщили о подозрениях.

      Правоохранители установили, что в течение 2015 – 2017 годов Минобороны и компания из Кривого Рога заключили ряд договоров, пишет прессслужба СБУ.

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      Коммерсантам предоставили "протекцию" в рамках соглашений на поставку ведомству смазочных средств,
      – говорится в сообщении.

      Общая сумма договоренностей – более 33 миллионов гривен.

      По информации СБУ, компания поставляла в ВСУ смазочные материалы значительно низкой категории качества, чем указано в договорах. В официальную документацию поставщики внесли ложные данные о реальной стоимости материалов.

      Правоохранители определили, что только в рамках выполнения одной из сделок компания нанесла государству ущерб в более 1 миллиона гривен. Это подтверждают результаты экспертизы.

      Во время обысков у чиновника ВСУ и руководства компании правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности. Представителю Минобороны и руководителю компании сообщили о подозрениях.

      СБУ викрила незаконне привласнення грошей Міноборони
      СБУ разоблачила незаконное присвоение денег Минобороны / Пресс-служба СБУ

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Деньги Вооруженные силы Украины Новости Днепра СБУ
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