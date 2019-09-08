Служба безопасности Украины обнаружила на Черниговщине частного предпринимателя, который незаконно хранил оружие и боеприпасы продавая их через интернет сеть.

Отмечается, что мужчина хранил все имущество в собственном гараже, именно там оперативники обнаружили оружие и боеприпасы. Их изъяли и направили на экспертизу.

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Во время обыска в гараже и доме предпринимателя правоохранители обнаружили и изъяли три пулемета Дегтярева, четыре винтовки калибра 7,62 миллиметра, прицел к ручному противотанкового ракетного комплекса Метис, более 1200 патронов различного калибра, а также глушители к автомату АК-74.

Среди прочего оперативники нашли взрывчатку, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудование оружия.



Правоохранители обнаружили более 1200 патронов различного калибра / Фото СБУ

Сейчас СБУ проверяет информацию о возможных каналы получения человеком арсенала и боеприпасов. Одной из версий является поступление оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас продолжается досудебное расследование инцидента.