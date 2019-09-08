08:27
8 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, 7 сентября
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, 7 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      СБУ разоблачила предпринимателя из Чернигова, который продавал оружие и боеприпасы в интернете

      93 Читати новину українською
      На Черниговщине мужчина продавал в интернете оружие и боеприпасы
      На Черниговщине мужчина продавал в интернете оружие и боеприпасы / СБУ

      Служба безопасности Украины обнаружила на Черниговщине частного предпринимателя, который незаконно хранил оружие и боеприпасы продавая их через интернет сеть.

      Отмечается, что мужчина хранил все имущество в собственном гараже, именно там оперативники обнаружили оружие и боеприпасы. Их изъяли и направили на экспертизу.

      Читайте также: Зеленский ответил на петицию об обороте оружия в Украине

      Во время обыска в гараже и доме предпринимателя правоохранители обнаружили и изъяли три пулемета Дегтярева, четыре винтовки калибра 7,62 миллиметра, прицел к ручному противотанкового ракетного комплекса Метис, более 1200 патронов различного калибра, а также глушители к автомату АК-74.

      Среди прочего оперативники нашли взрывчатку, ударно-спусковые механизмы к автомату АКМ, комплектующие к разному оружию и оборудование для восстановления и переоборудование оружия.

      Зброя
      Правоохранители обнаружили более 1200 патронов различного калибра / Фото СБУ

      Сейчас СБУ проверяет информацию о возможных каналы получения человеком арсенала и боеприпасов. Одной из версий является поступление оружия из района проведения операции Объединенных сил.

      Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас продолжается досудебное расследование инцидента.

      blog_ava
      Украинский фильм "Атлантида" одержал победу на кинофестивале в Венеции
      сегодня
      165
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил СБУ Полиция Новости Чернигова Интернет Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      7 сентября , 22:27 Главные новости 7 сентября:в Украину вернулись освобожденные пленные и победа сборной по футболу
      637
      Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      7 сентября , 22:12 Обмен пленными с Россией состоялся: причины, цена и последствия
      Євгенія Мазур 1145
      На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      7 сентября , 22:00 На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?
      Анастасія Григорова 1116
      Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      7 сентября , 21:06 Украина разгромила Литву в матче квалификации Евро-2020
      1362
      Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      7 сентября , 20:00 Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      2485
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук