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СБУ разоблачила провокаторов, которые занимались подготовкой "фейковых" сюжетов об Украине

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СБУ разоблачила пророссийских провокаторов, которые занимались подготовкой
СБУ разоблачила пророссийских провокаторов, которые занимались подготовкой "фейковых" сюжетов об Украине / Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре группу агентов российских спецслужб, осуществлявших подготовку провокационных телевизионных "фейковых" материалов об Украине российским телеканалам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители задержали жителя Днепра, который является активистом одной из пророссийских общественных организаций. Еще в марте 2018 года его завербовали спецслужбы РФ.

Отмечается, что по заданию "кураторов" злоумышленник должен был изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов.

Указанная "продукция" предусматривалась для размещения в областном центре в местах массового пребывания людей. Результаты своей "работы" в виде фото- и видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб РФ для подготовки "фейковых" сюжетов российскими телеканалами,
– говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками денег в виде "подписки" из Москвы за организацию подготовки провокационных материалов.

По информации СБУ, основные "усилия" агентов Кремля были направлены на дестабилизацию ситуации в Днепре как раз накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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"С этой целью планировались подготовка деструктивных материалов с призывами к восстановлению СССР, инспирации настроений населения против патриотических объединений граждан и столкновений во время проведения массовых мероприятий", – отметила пресс-служба СБУ.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия СБУ Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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Новости за 8 мая
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